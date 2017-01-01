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Новости

сегодня, 15:18

В двух районах области на время ралли закроют автодвижение

Водителей просят заранее планировать свой путь


28 января 2018 года в Ивановской области пройдут ралли «Текстильный край – 2018» и этап Кубка по мини-ралли «Золотое кольцо – 2018». В связи с этим с 11:50 до 18:00 будет прекращено движение по автодорогам - с 12+500 км (вблизи с. Рождествено Приволжского района) по 26+200 км (вблизи с. Снетиново Фурмановского района). Соответствующие дорожные знаки установит организатор соревнований – спортивно-технический клуб «Сталкер». Он же обязан обеспечить объездные пути.

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области просит водителей и участников дорожного движения заранее планировать свое время в пути с учетом введения временного прекращения движения.



ключевые слова: ралли дороги автодвижение
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