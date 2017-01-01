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Новости

сегодня, 15:03

В Ивановской области стали меньше пить

За 3 года в национальном рейтинге трезвости регион поднялся на 10 пунктов


За 10 месяцев текущего года в регионе отмечено снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 15,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребление алкогольной продукции на душу населения в 2016 году по сравнению с 2010 годом снизилось с 110,8 до 79,2 л (на 39,9%), в том числе потребление алкогольной продукции с 24,2 до 18,1 л (на 33,7%), потребление пива и пивных напитков с 86,6 до 60,8 л (на 42,4%). Такие данные приводит пресс-служба Ивоблдумы.

Ивановская область в «Национальном рейтинге трезвости» в 2015 году занимала 66 место из 85, в 2016 году – 59-е, а по итогам 2017 года поднялась на 56 место.

Эти положительные результаты депутаты облдумы связывают в том числе и с введенными в регионе в 2014 году дополнительными ограничениями продажи алкоголя.



ключевые слова: алкоголь продажа потребление
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • 56 минут назад
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							Кто это придумал? А левую водку считали?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • 50 минут назад
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							Ну, есть мы стали меньше значительно раньше...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									urinanata								
							
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  • 25 минут назад
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							Правильно, в магазине сейчас мало берут. Народ на дом ходит, кто места знает. А кому надо, они знают. Да фунфырики глотают. 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Я не Я								
							
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  • 25 минут назад
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							Пф, конечно, если раньше можно было себе позволить за 700р. купить бурбона 0.7 нормального на выходные, то теперь этот бурбон стоит 1500р. А зарплата какой была - такой и осталась. По версии наших властей - в России почти нет инфляции. И зарплаты растут... ну что сказать, я рад за зарплату властей и отсутствие у них инфляции.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									urinanata								
							
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  • 23 минуты назад
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							На дому водку по 80 рублей продают, да фунфырики в магазине из под полы за 20 рублей. Пойдет ли низший контингент в магазин за водкой, где она 250 рублей стоит. 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 10:05

				

				Ивановцы сломали один из арт-объектов селфи-маршрута 
									
								

					
	 Теперь его демонтируют и перенесут в другое место – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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