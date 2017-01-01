Новости
В Ивановской области стали меньше пить
За 3 года в национальном рейтинге трезвости регион поднялся на 10 пунктов
За 10 месяцев текущего года в регионе отмечено снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 15,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребление алкогольной продукции на душу населения в 2016 году по сравнению с 2010 годом снизилось с 110,8 до 79,2 л (на 39,9%), в том числе потребление алкогольной продукции с 24,2 до 18,1 л (на 33,7%), потребление пива и пивных напитков с 86,6 до 60,8 л (на 42,4%). Такие данные приводит пресс-служба Ивоблдумы.
Ивановская область в «Национальном рейтинге трезвости» в 2015 году занимала 66 место из 85, в 2016 году – 59-е, а по итогам 2017 года поднялась на 56 место.
Эти положительные результаты депутаты облдумы связывают в том числе и с введенными в регионе в 2014 году дополнительными ограничениями продажи алкоголя.
- оцените новость:
-
(0)
- 420
- 5
Комментарии (5)
-
- dimakurilov@rambler.ru56 минут назадКто это придумал? А левую водку считали?
-
- IvZ50 минут назадНу, есть мы стали меньше значительно раньше...
-
- urinanata25 минут назадПравильно, в магазине сейчас мало берут. Народ на дом ходит, кто места знает. А кому надо, они знают. Да фунфырики глотают.
-
- Я не Я25 минут назадПф, конечно, если раньше можно было себе позволить за 700р. купить бурбона 0.7 нормального на выходные, то теперь этот бурбон стоит 1500р. А зарплата какой была - такой и осталась. По версии наших властей - в России почти нет инфляции. И зарплаты растут... ну что сказать, я рад за зарплату властей и отсутствие у них инфляции.
-
- urinanata23 минуты назадНа дому водку по 80 рублей продают, да фунфырики в магазине из под полы за 20 рублей. Пойдет ли низший контингент в магазин за водкой, где она 250 рублей стоит.
Новость дня
-
(4)
- 1217
-
(2)
- 848
-
(5)
- 5313
-
(4)
- 3593