В Ивановской области стали меньше пить

За 3 года в национальном рейтинге трезвости регион поднялся на 10 пунктов





За 10 месяцев текущего года в регионе отмечено снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 15,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребление алкогольной продукции на душу населения в 2016 году по сравнению с 2010 годом снизилось с 110,8 до 79,2 л (на 39,9%), в том числе потребление алкогольной продукции с 24,2 до 18,1 л (на 33,7%), потребление пива и пивных напитков с 86,6 до 60,8 л (на 42,4%). Такие данные приводит пресс-служба Ивоблдумы.

Ивановская область в «Национальном рейтинге трезвости» в 2015 году занимала 66 место из 85, в 2016 году – 59-е, а по итогам 2017 года поднялась на 56 место.

Эти положительные результаты депутаты облдумы связывают в том числе и с введенными в регионе в 2014 году дополнительными ограничениями продажи алкоголя.

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