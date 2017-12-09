Юные фурмановские спортсмены стали победителями Первенства Москвы по тяжелой атлетике

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С 9 по 10 декабря в столице России прошли соревнования по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет. Среди победителей Первенства Москвы оказались и представители Фурмановского района Ивановской области. В своих весовых категориях золото завоевали Дарья Громова и Виталий Семенов. Тренирует юных тяжелоатлетов Николай Саломатов.

Фото: администрация Фурмановского района

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