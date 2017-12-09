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Новости

27 минут назад

Юные фурмановские спортсмены стали победителями Первенства Москвы по тяжелой атлетике

ФОТО


С 9 по 10 декабря в столице России прошли соревнования по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет. Среди победителей Первенства Москвы оказались и представители Фурмановского района Ивановской области. В своих весовых категориях золото завоевали Дарья Громова и Виталий Семенов. Тренирует юных тяжелоатлетов Николай Саломатов.

Фото: администрация Фурмановского района



ключевые слова: спорт тяжелая атлетика Первенство
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	 Теперь его демонтируют и перенесут в другое место – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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