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27 минут назад
Юные фурмановские спортсмены стали победителями Первенства Москвы по тяжелой атлетике
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С 9 по 10 декабря в столице России прошли соревнования по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет. Среди победителей Первенства Москвы оказались и представители Фурмановского района Ивановской области. В своих весовых категориях золото завоевали Дарья Громова и Виталий Семенов. Тренирует юных тяжелоатлетов Николай Саломатов.
Фото: администрация Фурмановского района
ключевые слова: спорт тяжелая атлетика Первенство
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