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Ивановские единороссы озаботились искажением отечественной истории в компьютерных играх
Таких, например, как популярный шутер Call of Duty - ФОТО
11 декабря в департаменте внутренней политики Ивановской области состоялась встреча с кандидатом исторических наук, заместителем заведующего научно-методическим отделом Музея Победы Сергеем Беловым. В мероприятии принял участие руководитель Патриотической платформы партии в Иванове, руководитель исполкома Ивановского городского отделения «Единой России» Борис Мурванидзе, а также партийный актив, молодогвардейцы и представители других молодежных организаций, входящих в состав Молодежного координационного совета при городском отделении партии.
В ходе встречи Сергей Белов рассказал участникам о том, как в современных компьютерных играх искажается история Великой Отечественной войны. Спикер ответил на вопросы, которые касались популярности и влиятельности компьютерной игры Call of Duty, количества человек, занимающихся разработкой одной компьютерной игры, практики проведения научных консультаций при создании игр, тиражирования негативных мифов о Красной Армии и др.
«Противодействовать попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны можно не только посредством исторических документов, фильмов, но и с помощью компьютерных игр. Профессиональных историков необходимо привлекать в качестве научных консультантов при разработке игр, основанных на реальных событиях прошлого, – сообщил Сергей Белов. – В противном случае наши оппоненты будут продвигать на мировой рынок игры с негативными фейками о роли Советского Союза в разгроме фашизма».
Фото: ivanovo.er.ru
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Комментарии (3)
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- Я вам не Уточка36 минут назадА низким уровнем жизни дорогих россиян единороссы когда озаботятся?
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- 12312334 минуты назадА нам бы что ни делать - лишь бы ничего не делать! (С) Единороссы
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- fox12 минут назадПроблема в том что мы сами её искажаем на каждом углу. Вот у нас стена скорби, вот памятник Солженицыну. Вот мы говорим о том что Сталин лично убил миллионы граждан и т.д. и т.п. Ваша же государственная машина льёт лживую пропаганду на мельницу прозападной машины. Итого что мы имеем на руках, компьютерную игрушку что воспитывает детей. Не знание что такое фашизм или нацизм. Для многих это сводиться только к свастике и усам адика, а это не так. Так от чего ж Вас так беспокоит эта тема? Надеюсь Вы понимаете что раскрывая истинные подвиги советской армии-Вы сорвёте покровы благодетели с себя самих, ибо фашизм тесно связан с империализмом.
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