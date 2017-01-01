Ивановские единороссы озаботились искажением отечественной истории в компьютерных играх

Таких, например, как популярный шутер Call of Duty - ФОТО







11 декабря в департаменте внутренней политики Ивановской области состоялась встреча с кандидатом исторических наук, заместителем заведующего научно-методическим отделом Музея Победы Сергеем Беловым. В мероприятии принял участие руководитель Патриотической платформы партии в Иванове, руководитель исполкома Ивановского городского отделения «Единой России» Борис Мурванидзе, а также партийный актив, молодогвардейцы и представители других молодежных организаций, входящих в состав Молодежного координационного совета при городском отделении партии.

В ходе встречи Сергей Белов рассказал участникам о том, как в современных компьютерных играх искажается история Великой Отечественной войны. Спикер ответил на вопросы, которые касались популярности и влиятельности компьютерной игры Call of Duty, количества человек, занимающихся разработкой одной компьютерной игры, практики проведения научных консультаций при создании игр, тиражирования негативных мифов о Красной Армии и др.

«Противодействовать попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны можно не только посредством исторических документов, фильмов, но и с помощью компьютерных игр. Профессиональных историков необходимо привлекать в качестве научных консультантов при разработке игр, основанных на реальных событиях прошлого, – сообщил Сергей Белов. – В противном случае наши оппоненты будут продвигать на мировой рынок игры с негативными фейками о роли Советского Союза в разгроме фашизма».



Фото: ivanovo.er.ru

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