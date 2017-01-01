Покупка автомобиля через интернет обернулась для ивановца потерей 500 тысяч рублей

Полиция разыскивает мошенников





В полицию с заявлением обратился 30-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников.

По словам потерпевшего, на одной из интернет-площадок он нашел объявление о продаже автомобиля «Хонда CRV». Условия покупки и цена его устроили, и он по указаниям виртуального продавца перевел 500 тысяч рублей на его счет. После банковской операции продавец на связь больше не вышел.

«В настоящее время по факту мошенничества полицейскими проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

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