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Новости

51 минуту назад

Покупка автомобиля через интернет обернулась для ивановца потерей 500 тысяч рублей

Полиция разыскивает мошенников


В полицию с заявлением обратился 30-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников.

По словам потерпевшего, на одной из интернет-площадок он нашел объявление о продаже автомобиля «Хонда CRV». Условия покупки и цена его устроили, и он по указаниям виртуального продавца перевел 500 тысяч рублей на его счет. После банковской операции продавец на связь больше не вышел.

«В настоящее время по факту мошенничества полицейскими проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: интернет мошенничество полиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Софокл								
							
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  • 41 минуту назад
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										+1
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							Каждую неделю подобные новости. Из леса вышел? Жил в землянке, копил на машину?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • 30 минут назад
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										+1
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							Эх и лохииии,без лоха-жизнь плоха))))
    
Дайте мне его данные,я ему тоже что-нибудь продам)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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					И он уже начал работать - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 10:05

				

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