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Новости

сегодня, 13:44

Как быстро уехать на такси в новогодний период

На правах рекламы

Перед Новым годом и в зимние каникулы люди заказывают такси чаще, поэтому бывает сложно дозвониться до оператора и иногда приходится ждать машину. Рассказываем, как вызвать такси за несколько секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси».

В последний месяц перед Новым годом люди хотят успеть подготовиться к празднику, а в праздничные дни — отдохнуть и хорошо провести время. На такси ездят на корпоративы, в гости, кафе, кино, по магазинам. При этом людям важно время ожидания автомобиля и стоимость услуги. С помощью мобильного приложения сервиса «Максим» можно создать заказ за пару касаний, ускорить подачу такси и получить премию для оплаты поездок.

Заказать такси просто

В приложении «Максим: заказ такси» можно создать заказ за несколько секунд. Для этого нужно указать адреса маршрута, при необходимости выбрать время подачи автомобиля, тариф и способ оплаты. Стоимость поездки известна заранее и не изменится, даже если такси попадет в пробку.

В истории заказов удобно повторять поездку или создавать заказ в обратном направлении, а частые маршруты можно добавить в избранное. Есть и другие полезные функции. Например, можно смотреть маршрут такси на карте и делиться с друзьями треком поездки, чтобы они знали, где автомобиль. После поездки можно поставить оценку и написать отзыв для администрации. Обратная связь позволяет менеджерам контролировать качество услуг и постоянно улучшать сервис.

Автомобиль приезжает быстрее

В приложении заказ создается без участия оператора и мгновенно виден всем ближайшим водителям. Время ожидания машины в обычное время не превышает 5–7 минут. В праздники сервис «Максим» привлечет к сотрудничеству больше водителей, чтобы сохранить этот показатель.

Можно ускорить подачу автомобиля, самостоятельно увеличив цену поездки в пожеланиях к заказу. Заказы с большей ценой привлекательнее для водителей, поэтому выполняются в первую очередь.

Когда автомобиль будет назначен, в приложении отобразится время до его прибытия и местоположение на карте. По таймеру можно легко сориентироваться, через сколько выходить к такси, а по карте — быстро найти, где припарковался водитель. В новогодний период, когда в городе больше машин, это особенно актуально.

Поездка будет дешевле

Участники премиальной программы сервиса «Максим» могут экономить на такси. Они приглашают друзей пользоваться приложением и получают премию, которой можно оплатить до 30% стоимости поездки.

Для того чтобы стать участником программы, нужно поделиться с друзьями персональным промокодом. Он есть в разделе «Ввести промокод» в меню приложения. Получателю придет приглашение установить приложение и ввести промокод. После активации он получит 100 премиальных рублей. Отправителю будет зачислено 10 премиальных рублей за каждого приглашенного пользователя.

Читатели ivanovonews.ru, впервые установившие «Максим: заказ такси», дополнительно получат 100 премиальных рублей по промокоду 37NEWS.

Приложение «Максим: заказ такси» работает на iOS, Android и Windows Phone. Им пользуются миллионы людей, которым важно уехать быстро и сэкономить на такси. Новогодний период — самое время попробовать новое приложение. Пора ехать!

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ключевые слова: такси
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