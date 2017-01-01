«СППК» обязали оборудовать пригородные поезда спецвагонами





Ивановская транспортная прокуратура провела проверку в «Северной пригородной пассажирской компании», в ходе которой были выявлены нарушения законодательства о защите прав пассажиров с ограниченными возможностями. В частности, выяснилось, что поезда пригородного сообщения не оборудованы специальными вагонами для посадки и высадки пассажиров-инвалидов в креслах-колясках.

В связи с этим прокуратурой в суд подан иск с требованием устранить выявленные нарушения, который в настоящее время удовлетворен.

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