Жители двух ивановских улиц временно останутся без газа

В связи с ремонтом газопровода





14 декабря на 1-й Высоковольтной улице областного центра будут проводиться ремонтные работы на газопроводе низкого давления. В связи с этим, сообщает мэрия, без газоснабжения останутся жители следующих домов:

- ул. 17-я Линия, д. №: 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63/29;

- ул. 18-я Линия, д. №: 54, 56, 58, 60, 62, 64/31.

Планируемое время отключения - с 08:00 до 21:00.

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