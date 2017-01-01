Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

59 минут назад

26-летний ивановец на глазах у всех украл из магазина ящик пива

И убежал с ним


В одном из сетевых магазинов самообслуживания по улице Наговицыной-Икрянистовой в Иванове был совершен грабеж. Неизвестный открыто похитил ящик с пивом, после чего выбежал из торгового зала и скрылся. Работник магазина обратился с заявлением в полицию.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 26-летний ивановец. В содеянном он признался и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: магазин пиво кража полиция
  • оцените новость:
  • (1)
  • 748
  • 1







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Лeна О								
							
    • 
							
  • 39 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Спортсмен наверно, с ящиком пива в руках бегать..))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В МУП «САЖХ» оборудовали пункт передержки для безнадзорных животных
				
сегодня, 11:51

				

				В МУП «САЖХ» оборудовали пункт передержки для безнадзорных животных 
									
								

					И он уже начал работать - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							661						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Ивановцы сломали один из арт-объектов селфи-маршрута
				
сегодня, 10:05

				

				Ивановцы сломали один из арт-объектов селфи-маршрута 
									
								

					
	 Теперь его демонтируют и перенесут в другое место – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(5)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4144						
    •