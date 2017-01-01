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59 минут назад
26-летний ивановец на глазах у всех украл из магазина ящик пива
И убежал с ним
В одном из сетевых магазинов самообслуживания по улице Наговицыной-Икрянистовой в Иванове был совершен грабеж. Неизвестный открыто похитил ящик с пивом, после чего выбежал из торгового зала и скрылся. Работник магазина обратился с заявлением в полицию.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 26-летний ивановец. В содеянном он признался и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело.
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Комментарии (1)
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- Лeна О39 минут назадСпортсмен наверно, с ящиком пива в руках бегать..))
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