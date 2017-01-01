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Новости

сегодня, 12:14

В Шуе восстанавливают сломанный вандалами Поклонный крест

Комментарий Шуйской епархии - ФОТО


В начале ноября в Шуе на площади Ленина неизвестные вандалы сломали Поклонный крест, установленный в 2008 году на месте погребения ополченцев 1599-1602 годов, а также на месте взорванного в богоборческие годы Спасского храма.

Секретарь Шуйского епархиального управления протоиерей Василий Добычин так прокомментировал этот факт: «Какая бы причина ни оказалась в основе обрушения поклонного креста – религиозный вандализм, хулиганство или даже неблагоприятные погодные условия, для всех жителей Шуи - и верующих, и считающих себя неверующими - это повод задуматься над тем, что же происходит с нашими душами и душами наших детей. Это повод объединиться всем людям, кому небезразлична судьба родного города, его будущее. Наконец, это повод прийти в храм - для молитвы, для покаяния и с просьбой о помощи - ибо Бог поругаем не бывает».

Как сообщает Шуйская епархия, в настоящее время ведутся работы по восстановлению креста.

Фото: «Местный спрос»



ключевые слова: Поклонный крест вандализм РПЦ
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Лeна О								
							
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  • 37 минут назад
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							Наверно язычники, крест оскорблял их чувства.. или у нас только  православнутым чувства полагаются?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Да нее, наверное просто делал победитель аукциона, который меньше заплатил! С соответствующим качеством))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 11 минут назад
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							Трамп чмо.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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