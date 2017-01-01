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В Шуе восстанавливают сломанный вандалами Поклонный крест
В начале ноября в Шуе на площади Ленина неизвестные вандалы сломали Поклонный крест, установленный в 2008 году на месте погребения ополченцев 1599-1602 годов, а также на месте взорванного в богоборческие годы Спасского храма.
Секретарь Шуйского епархиального управления протоиерей Василий Добычин так прокомментировал этот факт: «Какая бы причина ни оказалась в основе обрушения поклонного креста – религиозный вандализм, хулиганство или даже неблагоприятные погодные условия, для всех жителей Шуи - и верующих, и считающих себя неверующими - это повод задуматься над тем, что же происходит с нашими душами и душами наших детей. Это повод объединиться всем людям, кому небезразлична судьба родного города, его будущее. Наконец, это повод прийти в храм - для молитвы, для покаяния и с просьбой о помощи - ибо Бог поругаем не бывает».
Как сообщает Шуйская епархия, в настоящее время ведутся работы по восстановлению креста.
Фото: «Местный спрос»
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Комментарии (3)
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- Лeна О37 минут назадНаверно язычники, крест оскорблял их чувства.. или у нас только православнутым чувства полагаются?
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- 12312326 минут назадДа нее, наверное просто делал победитель аукциона, который меньше заплатил! С соответствующим качеством))
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- ЙЯdЪ11 минут назадТрамп чмо.
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