В Шуе восстанавливают сломанный вандалами Поклонный крест

Комментарий Шуйской епархии - ФОТО







В начале ноября в Шуе на площади Ленина неизвестные вандалы сломали Поклонный крест, установленный в 2008 году на месте погребения ополченцев 1599-1602 годов, а также на месте взорванного в богоборческие годы Спасского храма.

Секретарь Шуйского епархиального управления протоиерей Василий Добычин так прокомментировал этот факт: «Какая бы причина ни оказалась в основе обрушения поклонного креста – религиозный вандализм, хулиганство или даже неблагоприятные погодные условия, для всех жителей Шуи - и верующих, и считающих себя неверующими - это повод задуматься над тем, что же происходит с нашими душами и душами наших детей. Это повод объединиться всем людям, кому небезразлична судьба родного города, его будущее. Наконец, это повод прийти в храм - для молитвы, для покаяния и с просьбой о помощи - ибо Бог поругаем не бывает».

Как сообщает Шуйская епархия, в настоящее время ведутся работы по восстановлению креста.

Фото: «Местный спрос»

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