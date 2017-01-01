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Новости

2 минуты назад

В МУП «САЖХ» оборудовали пункт передержки для безнадзорных животных

И он уже начал работать - ФОТО


Пункт временного содержания безнадзорных животных организован на территории МУП «Специализированная автобаза жилищного хозяйства города Иванова». 1 декабря между предприятием и городским управлением благоустройства был заключен муниципальный контракт на проведение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по регулированию их численности на территории областного центра с соблюдением принципов гуманности.

Техническим заданием к муниципальному контракту предусмотрены работы по отлову и содержанию с применением принципов гуманности 71 безнадзорного животного. Отловленные собаки будут содержаться на базе МУПа. Центр передержки организован в закрытом помещении, вольеры имеют лежаки на деревянном основании, а также постилку из опилок.

Животных кормят. Уборка мест содержания проводится 2 раза в день, уборка общих помещений - 1 раз в день. Собаки в пункте передержки содержатся в течение 10 дней, необходимых, чтобы выявить агрессивных и неизлечимо больных. Здоровые животные будут стерилизоваться специализированной организацией. После этого собак выпустят в место, где отловили. Больных и агрессивных усыпят. Подрядчик обязан предоставлять отчет об отловленных животных с фотоматериалами самих животных и проведенных операциях, также предоставляются акты осмотра животных ветеринарным врачом.

В ближайшее время будет создана страница в интернете, на которой разместят фотографии отловленных собак. Владельцы, чьи животные попали в пункт передержки случайно, смогут забрать своих питомцев после предъявления фото и видеодокументов, доказывающих право владения.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: животные собаки отлов передержка МУП "САЖХ"
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