Ивановец стал Чемпионом Европы по паратхэквондо

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С 7 по 10 декабря в столице Болгарии Софии состоялся 6-й чемпионат Европы по паратхэквондо среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На соревнования приехали около 100 спортсменов из 21 страны.

В Чемпионате Европы в составе сборной команды России принимал участие наш земляк – Даниил Сидоров. Даниил впервые выступал на Чемпионате Европы по паратхэквондо. В первом бою ивановец одержал победу над спортсменом из России. Во втором поединке со счетом 14:15 победил спортсмена из Турции. Это был поединок-реванш: ивановец и турок встречались в ¼ финала Чемпионате Мира в Лондоне в октябре этого года, где спортсмен из Турции с минимальным перевесом одержал победу над Даниилом. В полуфинале Чемпионата Европы соперник из Италии оказал сильное сопротивление, но грамотная работа Даниила в поединке привела к безоговорочной победе над итальянцем.

Самый трудный бой состоялся в финале этого Чемпионата. Представитель сборной команды Турции был серьёзно настроен на победу. Но тактическая установка тренера и сильный характер Даниила Сидорова привели его к победе и к золотой медали Чемпионата Европы.

Сборная команда России смогла повторить успех прошлогоднего континентального чемпионата, который проходил в сентябре 2016 года в Варшаве, завоевав первое общекомандное место. В командном состязании среди мужчин россияне в очередной раз одержали победу, а среди женщин заняли третье место. В личном зачете у россиян 5 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды.

Стоит отметить, что Паратхэквандо включено в программу XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио (Япония). Правила соревнований, техника, площадка для соревнований, пояса спортсменов — как в олимпийском тхэквондо. Отличие заключается только в том, что удары в голову запрещаются.

Даниил Сидоров после успешного выступления на Всемирных играх IWAS (1 место - г. Вилла-Реал-ди-Санту-Антониу, Португалия), чемпионате Мира (4 место - г. Лондон, Великобритания) и Чемпионате Европы (1 место – г. София, Болгария) имеет высокий результат во всемирном рейтинге и занимает место в первой десятке спортсменов паратхэквондо. Это даёт возможность Даниилу побороться за право участия в 16 Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.

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