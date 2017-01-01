Севергазбанк объявляет о новогодней акции по потребительским кредитам и ипотеке

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В преддверии Нового года «Севергазбанк» («БАНК СГБ») предлагает воспользоваться специальным предложением по кредитам. В период по 31 января 2018 г. можно оформить потребительский кредит по ставке от 11% годовых*. Для программ рефинансирования потребительских кредитов в сторонних кредитных организациях действует ставка от 10,5% годовых. Сумма кредита — от 50 тысяч до 3 млн рублей. Кредит на сумму до 1,5 млн рублей можно оформить без залога и поручителей. Срок кредита - от 6 месяцев до 7 лет.

В рамках новогодней акции также возможно оформить ипотечный кредит по ставке 9,5% годовых** на приобретение жилья в новостройке или на покупку квартиры на вторичном рынке. По ставке 9,7% годовых*** доступно рефинансирование ипотеки стороннего банка, что позволяет сократить ежемесячный платеж или уменьшить оставшийся срок выплат.

Дополнительным подарком клиентам банка, оформившим кредиты в период действия акции, станет банковская карта с cash-back**** до 5%, начислением процентов на остаток и возможностью снятия наличных в любых банкоматах по России в пределах установленного лимита.

Подробности по тел. 8-800-700-25-52 или на сайте www.severgazbank.ru

Справочная информация о Севергазбанке

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ») — универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг для более 500 тысяч частных клиентов и 18 тысяч предприятий.

Офисы организации работают в Вологодской, Архангельской, Новгородской, Ярославской, Ивановской, Волгоградской областях, Республике Коми, Санкт-Петербурге и Москве. Банк был основан в 1994 году в Вологде и на сегодня является крупнейшим банком региона.

Одним из владельцев банка является один из ведущих негосударственных пенсионных фондов АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Севергазбанк признан «Региональным банком года 2017» по результатам конкурса «Финансовая элита России». Также банк удостоен звания «Лучший банк проектов государственно-частного партнерства в сфере транспортной инфраструктуры» на конкурсе Investor Awards 2017 издательского дома «Рынок ценных бумаг».

*Процентная ставка от 10,5% до 18,4% годовых. Размер процентной ставки по кредиту зависит от суммы и срока кредита, наличия зарплатной карты банка, наличия положительной кредитной истории или имеющегося в банке вклада, от подключения к программе «Защита заемщика», от выбранной программы и целей кредитования. Сумма кредита зависит от выбранной программы кредитования.

Программа по потребительским кредитам действительна для работников бюджетной сферы, пенсионеров, работников силовых структур, газовой отрасли, компаний ОАО «РЖД», для зарплатных клиентов банка, компаний, входящий в группу приоритетных для банка, компаний-партнеров, а также клиентов, имеющих положительную кредитную историю в банке.

** Процентная ставка зависит от наличия личного страхования и от выбранной программы кредитования. Ставка 9,5% годовых устанавливается при наличии личного страхования. Первоначальный взнос от 15% от стоимости приобретаемого жилья (от 5% при наличии материнского семейного капитала) для зарплатных клиентов Банка и работников бюджетных организаций, от 20% (от 10% при наличии материнского семейного капитала) для иных физических лиц. Возможность получить ипотеку по двум документам. Диапазон ставок от 9,5% до 11,5% годовых.

***Процентная ставка зависит от целей кредитования, наличия личного страхования и наличия регистрации ипотеки. Ставка 9,7% устанавливается при сумме кредита, не превышающей имеющуюся задолженность, при наличии личного страхования, при наличии регистрации ипотеки. В иных случаях диапазон ставок составляет от 9,7% до 11,25% годовых (при наличии регистрации ипотеки).

**** Тариф за выпуск карты – бесплатно; ежемесячное начисление вознаграждения по безналичным операциям (cash back) — 1% от суммы операции; ежемесячное начисление повышенного вознаграждения по безналичным операциям в определенных банком категориях — 5% от суммы операции; до 7% годовых — начисление на остаток денежных средств на счет карты ежемесячно; зачисление денежных средств на карточный счет без взимания комиссии. С подробными Тарифами можно ознакомиться на сайте банка www.severgazbank.ru. Снятие наличных бесплатно в банкоматах Севергазбанка до 150 000 рублей в сутки, в банкоматах Газпромбанка до 50 000 рублей в месяц, в банкоматах иных сторонних банков до 3 операций в квартал (без учета комиссии сторонних банков).

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