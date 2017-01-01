Прокуратура выявила нарушения в деятельности регионального фонда капремонта

Регоператор не приступил к ремонту крыши дома в установленные сроки





В соответствии с жилищным законодательством и региональной программой капремонта регоператор был обязан капитально отремонтировать крышу многоквартирного дома № 34/45 на улице Мархлевского в Иванове в период 2015-2017 гг.

Однако, несмотря на то, что до окончания 2017 года осталось несколько недель, к капитальному ремонту крыши Региональный фонд так и не приступил, что явилось основанием для прокурорского вмешательства.

По результатам прокурорской проверки внесено представление об устранении нарушений законодательства. «В случае неисполнения законных требований прокурора в месячный срок прокуратура рассмотрит вопрос об обращении в суд с исковыми требованиями о понуждении к проведению ремонта крыши многоквартирного дома», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ивановской области.

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