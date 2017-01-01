Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

35 минут назад

Прокуратура выявила нарушения в деятельности регионального фонда капремонта

Регоператор не приступил к ремонту крыши дома в установленные сроки


В соответствии с жилищным законодательством и региональной программой капремонта регоператор был обязан капитально отремонтировать крышу многоквартирного дома № 34/45 на улице Мархлевского в Иванове в период 2015-2017 гг.

Однако, несмотря на то, что до окончания 2017 года осталось несколько недель, к капитальному ремонту крыши Региональный фонд так и не приступил, что явилось основанием для прокурорского вмешательства.

По результатам прокурорской проверки внесено представление об устранении нарушений законодательства. «В случае неисполнения законных требований прокурора в месячный срок прокуратура рассмотрит вопрос об обращении в суд с исковыми требованиями о понуждении к проведению ремонта крыши многоквартирного дома», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: регоператор капремонт крыша прокуратура
  • оцените новость:
  • (2)
  • 227
  • 1







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации