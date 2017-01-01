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Новости

53 минуты назад

Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО у Тревражного признана незаконной

Суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры


Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура выявила обстоятельства, свидетельствующие о неполноте проведения государственной экологической экспертизы проектной документации «Строительство межмуниципального полигона ТБО Наволоки, расположенного по адресу: Ивановская область, Кинешемский район в 1200 м восточнее д. Тревражное (2 очередь)».

Установлено, что материалы проектной документации, в том числе материалы оценки воздействия на окружающую среду не содержат сведения о протекающей вблизи места планируемого строительства межмуниципального полигона ТБО водного объекта – реки Выползушки, являющейся правым притоком реки Юндокса, которая впадает в Горьковское водохранилище у Наволок. В нарушение требований федерального законодательства выводы в заключении государственной экологической экспертизы о допустимости строительства полигона ТБО с учетом протекающей вблизи него река Выползушка отсутствуют.

На приказ Управления Росприроднадзора по Ивановской области, утвердивший положительное заключение государственной экологической экспертизы, прокуратурой был принесен протест, в удовлетворении которого отказано.

В связи с этим Кинешемский городской суд по административному иску прокуратуры указанное заключение госэкспертизы признал незаконным. Об этом сообщает пресс-служба Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры.



ключевые слова: ТБО полигон экология экспертиза прокуратура
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