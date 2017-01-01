Шуйский балетмейстер стал лауреатом премии Правительства РФ «Душа России»

Награду Александру Смирнову вручил Министр культуры Владимир Мединский - ФОТО





12 декабря в Москве в концертном зале им. П.И. Чайковского прошла торжественная церемония вручения премий Правительства Российской Федерации «Душа России».

Премия «Душа России» учреждена в 2006 году и присуждается за многолетнюю плодотворную работу в сфере сохранения и развития народных художественных традиций и выдающиеся творческие достижения, за активную просветительскую и педагогическую деятельность. Начиная с 2007 года, она приобрела статус правительственной награды.

В этом году премии «Душа России» удостоены 15 лауреатов в 5 номинациях: «Народная музыка», «Народное пение», «Народный танец», «Традиционная народная культура» и «Народный мастер». Одним из лауреатов премии в номинации «Народный танец» стал балетмейстер народного ансамбля песни и танца «Калинушка», заслуженный работник культуры РФ Александр Смирнов.

Награды за вклад в развитие народного творчества вручал Министр культуры РФ Владимир Мединский. После церемонии награждения на сцене концертного зала состоялся гала-концерт с участием лауреатов премии, Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого, а также ведущих любительских фольклорных ансамблей и народных коллективов песни и танца.

Фото: Алексей Быков

поделиться ссылкой:

