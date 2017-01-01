Известный бразильский чемпион по боям без правил провел в Ивановской области мастер-класс

Мероприятие прошло на базе клуба боевых единоборств «Витязь» в Приволжске - ФОТО





Руководитель отряда «Юный спецназовец» Сергей Кавин организовал встречу с известным бразильским спортсменом и тренером Сержио Креатором Соузой.

В Приволжске на базе клуба боевых единоборств «Витязь» чемпион Бразилии, победитель боев без правил «М1 глобал ММА», Сержио Соуза провел для ребят мастер-класс по различным видам борьбы: греплингу, бразильскому джиуджитсу, смешанным боевым единоборствам.

Более 70 ребят разного возраста собрались в спортивном зале клуба, чтобы познакомиться и перенять богатый опыт спортсмена. Наиболее подготовленные ребята старшей возрастной группы провели с чемпионом даже несколько поединков.

«Встреча со спортсменом такого уровня для каждого является значимым событием в жизни, - отметил руководитель отряда «Юный спецназовец» Сергей Кавин. - Несмотря на то, что тренировка длилась на протяжении трех часов, она прошла на одном дыхании. Ребята получили очень много полезной информации».

В завершении встречи Серджио Соуза он пообещал вновь посетить ребят провести ещё один мастер-класс.

Фото: пресс-служба УФСИН по Ивановской области

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