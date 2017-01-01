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Новости

42 секунды назад

В Шуе пройдет Первый областной конкурс пианистов «Юные надежды»


15 декабря в Шуйской детской школе искусств пройдёт I областной конкурс пианистов «Юные надежды». В конкурсе примут участие ученики 12 детских музыкальных школ и детских школ искусств Иванова и Ивановской области. Всего - около 60 начинающих музыкантов.

Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри под председательством старшего преподавателя кафедры музыкальной педагогики и исполнительства по классу фортепиано Нижегородской государственной консерватории им. М. В. Глинки, лауреата международных конкурсов Владислава Кожухина.

Церемония награждения победителей конкурса и гала-концерт с участием лауреата всероссийских и международных конкурсов фортепианного дуэта «Парафраз» в составе Олеси Поляковой и Татьяны Яковлевой, преподавателей Ивановского музыкального училища, пройдёт в культурном центре «Павловский».



ключевые слова: пианисты дети конкурс
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