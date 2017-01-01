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Новости

15 минут назад

Ивановцы сломали один из арт-объектов селфи-маршрута

Теперь его демонтируют и перенесут в другое место – ФОТО


В областном центре какие-то хулиганы сломали один из арт-объектов городского селфи-маршрута. А именно - разноцветный металлический лабиринт, который под определенным ракурсом становится словом «Иваново», установленный на площади Ленина.

Теперь, как нам стало известно, эти селфи-трубы демонтируют, потом отремонтируют и вновь установят. Только уже в другом месте, вероятнее всего в одном из городских парков.



ключевые слова: арт-объект селфи-маршрут
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  • 7 минут назад
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							Протестую - это не хулиганы, а благодетели города! Поймать и наградить))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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