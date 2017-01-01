Новости
15 минут назад
Ивановцы сломали один из арт-объектов селфи-маршрута
Теперь его демонтируют и перенесут в другое место – ФОТО
В областном центре какие-то хулиганы сломали один из арт-объектов городского селфи-маршрута. А именно - разноцветный металлический лабиринт, который под определенным ракурсом становится словом «Иваново», установленный на площади Ленина.
Теперь, как нам стало известно, эти селфи-трубы демонтируют, потом отремонтируют и вновь установят. Только уже в другом месте, вероятнее всего в одном из городских парков.
ключевые слова: арт-объект селфи-маршрут
- оцените новость:
-
(2)
- 474
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- 1231237 минут назадПротестую - это не хулиганы, а благодетели города! Поймать и наградить))