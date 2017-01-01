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46 минут назад
Кто еще может войти в состав ивановского правительства
Ровно через 2 месяца после своего приезда в Ивановскую область назначенный Президентом РФ исполнять обязанности губернатора Станислав Воскресенский подписал документы о назначении чиновников на ключевые должности в своем правительстве.
И несмотря на то, что Воскресенский уже ранее говорил, что не собирается "махать шашкой", после обнародования кадровых решений в комментариях заметно некое разочарование: мол, как же так, где новые лица в правительстве?
Но тут же возник и другой вопрос: а вы готовы сформировать список достойных кандидатов на замену?
О том, почему губернатор оставил ряд заместителей на своих постах, что за три новых направления, где все-таки появились новые кадры и почему - в статье "УВОЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ: старый оркестр с новым дирижером" читайте на нашем сайте ЗДЕСЬ.
Там же в комментариях к материалу можно попробовать составить свой список кандидатов и предложить тех, кто был бы, на ваш взгляд, достоин войти в состав ивановского правительства.
Не исключено, что новое правительство Воскресенский будет формировать уже к выборам губернатора осенью 2018 года.
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