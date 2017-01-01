В Шуе погас Вечный огонь, заваленный банками и бутылками





В городе Шуя Ивановской области на прошлой неделе задуло Вечный огонь. О ЧП сообщает издание «Местный спрос». И приводит слова газовщиков, отметивших, что огонь потух из-за того, что был завален банками, бутылками и другим мусором. В настоящее время газоснабжение Вечного огня восстановлено.

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