В Иванове в горящем доме обнаружен труп человека

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем





Трагедия произошла сегодня вечером на улице Задней Бассейной в областном центре. В частном доме на три половины произошло возгорание. Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, в одной из половин строения, где и произошло возгорание, было обнаружено тело хозяина жилища.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС.

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