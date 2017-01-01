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сегодня, 20:46
В Иванове в горящем доме обнаружен труп человека
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем
Трагедия произошла сегодня вечером на улице Задней Бассейной в областном центре. В частном доме на три половины произошло возгорание. Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, в одной из половин строения, где и произошло возгорание, было обнаружено тело хозяина жилища.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС.
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