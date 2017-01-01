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41 минуту назад
В Кинешме установили главную ёлку города
19-метровое новогоднее дерево срубили в районе деревни Иваниха - ФОТО
Сегодня на площади Революции в Кинешме установили главную городскую ёлку. Как сообщает Кинешемец.RU, новогоднее дерево срубили в районе деревни Иваниха. Высота ели – 19 метров. Украшать гирляндами и игрушками ее начнут в ближайшее время.
Фото: Кинешемец.RU
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