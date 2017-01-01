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31 минуту назад
ПОСЛУШАЙТЕ! Год экологии: победные реляции властей
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Правительство завершает Год экологии - вчера подводили итоги. Более 200 мероприятий проведено. Область аж в пятерке лучших оказалась - по объему запланированных действий.
Почти все мероприятия, 95%, говорят, реализованы. Вот только к улучшению окружающей среды многое из этого плана имеет очень опосредованное отношение.
Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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