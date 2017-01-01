ПОСЛУШАЙТЕ! Год экологии: победные реляции властей

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Правительство завершает Год экологии - вчера подводили итоги. Более 200 мероприятий проведено. Область аж в пятерке лучших оказалась - по объему запланированных действий.

Почти все мероприятия, 95%, говорят, реализованы. Вот только к улучшению окружающей среды многое из этого плана имеет очень опосредованное отношение.

Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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