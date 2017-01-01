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Новости

сегодня, 17:48

Ивановцы выбирают логотип фестиваля современного искусства «Первая Фабрика Авангарда»

Варианты работ для голосования - ФОТО


В сентябре 2018 года в Иванове состоится фестиваль современного искусства «Первая Фабрика Авангарда». Мероприятия фестиваля будут проходить одновременно на нескольких музейных площадках и в общественных пространствах города.

В рамках основного этапа фестиваля планируется работа по 6 направлениям:

- «новейшее искусство» (живопись, графика, граффити, видео-арт, дизайн и др.);

- «современная фотография»;

- «театральная лаборатория» (театральный перформанс, уличные представления);

- «натанцованные мысли» (хореография);

- «образовательная платформа» (лекции, мастер-классы, творческие диалоги),

- «мода и дизайн» (современные направления в текстильном дизайне, молодежные мастерские).

С октября текущего года для жителей города работает просветительский лекторий «Авангард для начинающих», который помогает воспринять и осмыслить традиции авангарда, а также опыт современных авангардистов.

Ивановский художник Максим Торопов (Макс 13) разработал несколько вариантов логотипа фестиваля. Все желающие могут проголосовать за понравившийся логотип на официальных страницах администрации города Иваново в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Итоги голосования будут подведены после 15 января 2018 года.



ключевые слова: современное искусство фестиваль логотип
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