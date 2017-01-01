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Ивановцы выбирают логотип фестиваля современного искусства «Первая Фабрика Авангарда»
Варианты работ для голосования - ФОТО
В сентябре 2018 года в Иванове состоится фестиваль современного искусства «Первая Фабрика Авангарда». Мероприятия фестиваля будут проходить одновременно на нескольких музейных площадках и в общественных пространствах города.
В рамках основного этапа фестиваля планируется работа по 6 направлениям:
- «новейшее искусство» (живопись, графика, граффити, видео-арт, дизайн и др.);
- «современная фотография»;
- «театральная лаборатория» (театральный перформанс, уличные представления);
- «натанцованные мысли» (хореография);
- «образовательная платформа» (лекции, мастер-классы, творческие диалоги),
- «мода и дизайн» (современные направления в текстильном дизайне, молодежные мастерские).
С октября текущего года для жителей города работает просветительский лекторий «Авангард для начинающих», который помогает воспринять и осмыслить традиции авангарда, а также опыт современных авангардистов.
Ивановский художник Максим Торопов (Макс 13) разработал несколько вариантов логотипа фестиваля. Все желающие могут проголосовать за понравившийся логотип на официальных страницах администрации города Иваново в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Итоги голосования будут подведены после 15 января 2018 года.
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