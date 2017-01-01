МУП «САЖХ» продает транспорт и контейнеры для сбора мусора

Торги назначены на 19 января 2018 года





Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза жилищного хозяйства города Иваново» (МУП «САЖХ») на 19 января 2018 года назначило аукционы по продаже транспортных средств, контейнеров для сбора ТБО, закрепленных за предприятием на праве хозяйственного ведения.

Информация о проведении аукционов размещена на сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте городской администрации. Справки по телефонам: 37-20-71.

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