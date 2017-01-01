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Новости

17 минут назад

МУП «САЖХ» продает транспорт и контейнеры для сбора мусора

Торги назначены на 19 января 2018 года


Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза жилищного хозяйства города Иваново» (МУП «САЖХ») на 19 января 2018 года назначило аукционы по продаже транспортных средств, контейнеров для сбора ТБО, закрепленных за предприятием на праве хозяйственного ведения.

Информация о проведении аукционов размещена на сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте городской администрации. Справки по телефонам: 37-20-71.



ключевые слова: МУП "САЖХ" мусор транспорт контейнер аукцион
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									Медведь								
							
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  • 10 минут назад
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										+1
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							Опачки, а вот и мусорки распродают, покупателем конечно же будет назначенный победитель, который уже всё это барахло забрал и без аукциона.
    
В данный момент автомобили давно уже катаются "в аренде" у регОпСТБО, по сути спёртые у города								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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