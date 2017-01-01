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Новости

52 минуты назад

ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: увеличение финансирования школ, навязывание ненужных услуг и грабеж ювелирки среди бела дня

ВИДЕОанонс


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Норматив на общее образование увеличится в 4 раза. На что потратят выделенные средства? Как это коснется рядовых школьников?

- Пришел положить деньги в банк – навязали ненужную страховку. Как поступить потребителю?

- Его глаза загорелись недобрым светом. Грабеж среди бела дня в ювелирном магазине.

- Действует ли в регионе программа обеспечения сирот жильем? Призываем к ответу департамент соцзащиты.


Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.



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сегодня, 12:11

				

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сегодня, 11:10

				

				Автомобилистам стало страшно ездить по улице Станкостроителей в Иванове 
									
								

					
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сегодня, 09:54

				

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