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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: увеличение финансирования школ, навязывание ненужных услуг и грабеж ювелирки среди бела дня
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Норматив на общее образование увеличится в 4 раза. На что потратят выделенные средства? Как это коснется рядовых школьников?
- Пришел положить деньги в банк – навязали ненужную страховку. Как поступить потребителю?
- Его глаза загорелись недобрым светом. Грабеж среди бела дня в ювелирном магазине.
- Действует ли в регионе программа обеспечения сирот жильем? Призываем к ответу департамент соцзащиты.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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