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Ивановская область получит грант на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Проект «Наставник» Ивановского областного центра психолого-медико-социального сопровождения признан одним из победителей конкурса инновационных социальных проектов по распространению эффективных социальных практик оказания адресной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Центр получит грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию мероприятий проекта в 2018-2019 годах.
Всего на федеральный конкурс поступило 259 заявок, 150 из них были допущены ко второму туру. Финансовую поддержку Фонда получили 60 проектов с оценками от 80 до 98,5 баллов.
Проект «Наставник» набрал 96,5 баллов, заняв 4 место в рейтинге проектов, и был отобран для финансовой поддержки. На реализацию проекта центр получит грант в размере 1,5 млн рублей.
Как нам сообщили в департаменте образования, проект «Наставник» направлен на стабилизацию эмоционального состояния ребенка с интеллектуальными нарушениями, его адаптацию в обществе и реализацию личностного потенциала в процессе общения ребенка с профессионально подготовленным волонтером-наставником при поддержке педагога-психолога.
По итогам реализации проекта в целях распространения эффективных результатов планируется проведение специальных мероприятий, а также выпуск и распространение информационно-методического сборника, включающего описание комплексов мероприятий проекта, достигнутых значимых результатов и соответствующие методические материалы для специалистов.
Проект будет реализован с 1 апреля 2018 года по 30 сентября 2019 года.
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- Медведь42 минуты назадДенежки как всегда пойдут на Медвепутский дурдом звёздный?
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