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сегодня, 16:21
На площади Пушкина установили зимние горки
Но кататься на них пока опасно - ФОТО
В новогоднем городке на площади Пушкина в Иванове продолжается установка павильонов-шале, в которых разместится продажа праздничной продукции. Сегодня здесь также начался монтаж двух горок для зимнего катания. В ближайшие дни их зальют водой и откроют для широкой публики. Строители просят горожан воздержаться от катания с горок до установления ледового спуска. Это может быть опасно.
Фото: администрация г. Иваново
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купального сезона ;)
ждите!
Дед Мороз! - Давай нам минус 45! Быстрее! Тока ветра и сырого воздуха не надо! ;)
И снегу побольше, а то МУП совсем застоялся без работы.
Опять с Ярика пригонят арендной техники, повесят 37е номера, посмотрим как #ЖКХМЕНЯЕТСЯ
PS: кто не понял, по хештегу идём в контакт смотрим где Ваше бабло, куда ушло