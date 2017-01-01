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Новости

сегодня, 16:21

На площади Пушкина установили зимние горки

Но кататься на них пока опасно - ФОТО


В новогоднем городке на площади Пушкина в Иванове продолжается установка павильонов-шале, в которых разместится продажа праздничной продукции. Сегодня здесь также начался монтаж двух горок для зимнего катания. В ближайшие дни их зальют водой и откроют для широкой публики. Строители просят горожан воздержаться от катания с горок до установления ледового спуска. Это может быть опасно.

Фото: администрация г. Иваново



ключевые слова: Новый год горка
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да, да, опасно - еще денёк такой погоды и утонуть можно, опять новый год будем с громом-молнией и дождём встречать, как 2015й								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 9 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мы с Натали будем в Новый год тут кататься. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									frosy								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							я смотрела погоду на новый год. обесчают холода, детки покатаются в празднички								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По всему городу ходить опасно: очень скользко. А дворники не посыпают ни чем, наверное, ждут пока все растает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									monika								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							конечно они только ставить начали, щас подморозит и все кататься начнут, нашу погоду не угадаешь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									viagra								
							
    • 
							
  • 59 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 а мы уже на плюшках в Степанова катались с детками, теперь и далеко ездить не надо, дождаться холодов								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • 56 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пока неплохо получается, молодцы! Еще бы на театр проекционное шоу забубенить на праздники - было бы совсем хорошо.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									а судьи кто?								
							
    • 
							
  • 34 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Заняться что ли больше нечем! Лучше бы каток залили большой!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 23 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							а чем Вам не каток на против сельхоз банка на плП ? - там вывеска - скоро открытие,
    
купального сезона ;)
    
ждите!
    
Дед Мороз! - Давай нам минус 45! Быстрее! Тока ветра и сырого воздуха не надо! ;)
    
И снегу побольше, а то МУП совсем застоялся без работы.
    
Опять с Ярика пригонят арендной техники, повесят 37е номера, посмотрим как #ЖКХМЕНЯЕТСЯ
    
PS: кто не понял, по хештегу идём в контакт смотрим где Ваше бабло, куда ушло								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 24 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Есть где покататься)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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