На площади Пушкина установили зимние горки

Но кататься на них пока опасно - ФОТО





В новогоднем городке на площади Пушкина в Иванове продолжается установка павильонов-шале, в которых разместится продажа праздничной продукции. Сегодня здесь также начался монтаж двух горок для зимнего катания. В ближайшие дни их зальют водой и откроют для широкой публики. Строители просят горожан воздержаться от катания с горок до установления ледового спуска. Это может быть опасно.

Фото: администрация г. Иваново

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