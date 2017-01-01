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сегодня, 16:09

Ёлке на площади Ленина в Иванове добавили пушистости

ФОТО

В областном центре на площади Ленина муниципальные предприятия города продолжают устанавливать новогоднюю ёлку.

Напомним, когда её только привезли и поставили на площади, многие ивановцы возмутились её неказистым видом. Дерево выглядело так:

11.jpg

В мэрии пообещали «добавить» ёлке веток, чтобы она стала пушистой и красивой. Это сделали и уже украсили символ Нового года гирляндой из разноцветных лампочек:

DSC_0060-21.JPG

А вскоре на ёлке появятся новогодние игрушки.

DSC_0058-29.JPG



ключевые слова: Новый год ёлка
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 16:19
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Привязали десяток прошлогодних веток, молодцы чо, бабло освоено, это главное!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 6 минут назад
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							Вокруг буду с Натали в новый год плясать тут! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									shaitan								
							
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  • сегодня, 16:33
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										-1
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							ну и вот, теперь осталось только нарядить!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • сегодня, 16:42
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							Мда ..., ...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 16:43
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							А объектив спецом так задирали при фотографировании, чтобы грязный сугроб не попал? ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 43 минуты назад
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										+1
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							Это не сугроб! - Это будущая горка!
    
Сейчас еще с города говняного снега свезут побольше, оно через неделю если не растает, превратив пешеходную зону площади в болото, замерзнет - и можно будет там ходы рыть, кирками и перфораторами								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Дмитрий Серёгин								
							
    • 
							
  • 48 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Теперь заживем!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									viagra								
							
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  • 22 минуты назад
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    • 
										-1
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							ну вот, скоро преобразят и нормально будет, вы дома то хоть какие ставите?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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