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сегодня, 16:09
Ёлке на площади Ленина в Иванове добавили пушистости
ФОТО
В областном центре на площади Ленина муниципальные предприятия города продолжают устанавливать новогоднюю ёлку.
Напомним, когда её только привезли и поставили на площади, многие ивановцы возмутились её неказистым видом. Дерево выглядело так:
В мэрии пообещали «добавить» ёлке веток, чтобы она стала пушистой и красивой. Это сделали и уже украсили символ Нового года гирляндой из разноцветных лампочек:
А вскоре на ёлке появятся новогодние игрушки.
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Комментарии (8)
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