Ёлке на площади Ленина в Иванове добавили пушистости

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В областном центре на площади Ленина муниципальные предприятия города продолжают устанавливать новогоднюю ёлку.

Напомним, когда её только привезли и поставили на площади, многие ивановцы возмутились её неказистым видом. Дерево выглядело так:







В мэрии пообещали «добавить» ёлке веток, чтобы она стала пушистой и красивой. Это сделали и уже украсили символ Нового года гирляндой из разноцветных лампочек:







А вскоре на ёлке появятся новогодние игрушки.







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