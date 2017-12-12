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Новости

33 минуты назад

Ивановские летчики вернулись из Сирии к месту дислокации

На военном аэродроме «Северный» их встретили глава региона Станислав Воскресенский и командующий военно-транспортной авиации ВКС России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов - ФОТО


На военном аэродроме «Северный» в Иванове торжественно встретили экипаж авиационной эскадрильи, выполнявший специальное задание в составе группировки войск на территории Сирийской Арабской Республики. На родной земле российских военнослужащих приветствовали их семьи, сослуживцы, а также врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и командующий военно-транспортной авиации ВКС России, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Самолеты А-50 и ИЛ-76МД с российскими военнослужащими приземлились на аэродроме «Северный» 12 декабря. Накануне, Президент России, Верховный Главнокомандующий РФ Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим и приказал Министру обороны и начальнику Генерального штаба приступить к выводу российской группировки войск из Сирии в пункты постоянной дислокации.

Обращаясь к российским военнослужащим, Владимир Путин поблагодарил их за службу и дал высокую оценку их действиям. Глава государства подчеркнул, что задача борьбы с вооружёнными бандами в Сирии в целом решена.

Ивановских летчиков с возвращением на родную землю поздравил глава региона. «Мы все ждали вас. Вас ждали ваши семьи, дети, друзья. Вы достойно справились с задачами, которые поставил Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Ваши подвиги трудно переоценить, ведь вы защищали интересы России, ее безопасность. Ведь ни для кого не секрет – если не разобраться с террористами там, в Сирии, то беда могла бы постучаться и в наш дом. Но вы это предотвратили, и ваши подвиги навсегда останутся в нашей памяти. С возвращением», – обратился Станислав Воскресенский к военнослужащим.

Командующий военно-транспортной авиации ВКС России Владимир Бенедиктов также поблагодарил личный состав всех экипажей, наземный состав, военнослужащих авиационно-технических, силовых служб, служб связи – всех тех, кто обеспечивал успешные действия российской авиационной группировки. «Мы с вами являемся свидетелями исторического события. Поднимается страна, поднимаются вооруженные силы, развивается военно-транспортная авиация. Особые слова благодарности – семьям, вашим родным и близким, которые ждали вас после выполнения этих ответственных задач», – отметил Владимир Бенедиктов.

При встрече на аэродроме в ходе торжественного митинга военнослужащим были вручены награды за достойное выполнение боевых задач.

Для справки:

610 Центр боевого применения и переучивания летного состава, дислоцирующийся в Иванове, в этом году отмечает 50-летие своего образования. С момента создания подготовку здесь прошли десятки тысяч авиаторов, в том числе из иностранных государств. На сегодняшний день 610-й Центр боевого применения и переучивания летного состава представляет собой мощную авиационную структуру, на вооружении которой состоят несколько типов авиационной техники: Ил-76, А-50, Ил-22, Ан-26, Ан-2, Ми-8. Задачи, стоящие перед центром, разнообразны и разноплановы: от десантной подготовки личного состава войск ВДВ до ведения воздушной радиолокационной разведки и наведения истребителей на воздушные и наземные цели.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области



ключевые слова: армия транспортная авиция Сирия
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				Ивановские летчики вернулись из Сирии к месту дислокации 
									
								

					
	 На военном аэродроме «Северный» их встретили глава региона Станислав Воскресенский и командующий военно-транспортной авиации ВКС России генерал-ле...				

				

	    			
    
	    				
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