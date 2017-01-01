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Руководитель облздрава Артур Фокин ответит на ваши вопросы
ВИДЕОанонс программы «Есть мнение», в которой речь пойдет о состоянии ивановского здравоохранения сегодня
Ивановское здравоохранение сегодня. Какие реформы необходимы, чтобы принципиально изменить уровень доверия к отрасли? Как этого достичь? Через дополнительное финансирование и изменение приоритетов, а может быть, принципиально иным управлением? В чем именно вы видите узкие места, главные причины вашего недовольства и где улучшения заметны более всего?
Это – темы для большого разговора с новым руководителем департамента здравоохранения Артуром Фокиным. Смотрите в понедельник на телеканале «БАРС» в программе «Есть мнение» в 18:30, но выражайте свою точку зрения и задавайте свои вопросы прямо сейчас – их можно оставлять в комментариях под этим анонсом.
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Там действует такая схема - когда ты приходишь к терапевту за направлением на анализы, как правило говорят что нет талонов, придите через неделю, через неделю приходишь, тебе дают направление с талоном, и говорят, что результат будет известен еще через неделю после сдачи анализов. Таким образом этот процесс затягивается как минимум на две, а то и три недели. Как вы считаете, это нормально?