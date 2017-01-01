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Новости

44 минуты назад

Руководитель облздрава Артур Фокин ответит на ваши вопросы

ВИДЕОанонс программы «Есть мнение», в которой речь пойдет о состоянии ивановского здравоохранения сегодня


Ивановское здравоохранение сегодня. Какие реформы необходимы, чтобы принципиально изменить уровень доверия к отрасли? Как этого достичь? Через дополнительное финансирование и изменение приоритетов, а может быть, принципиально иным управлением? В чем именно вы видите узкие места, главные причины вашего недовольства и где улучшения заметны более всего?

Это – темы для большого разговора с новым руководителем департамента здравоохранения Артуром Фокиным. Смотрите в понедельник на телеканале «БАРС» в программе «Есть мнение» в 18:30, но выражайте свою точку зрения и задавайте свои вопросы прямо сейчас – их можно оставлять в комментариях под этим анонсом.



ключевые слова: здравоохранение Артур Фокин
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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							Почему в 10 поликлинике после того как сдашь анализы результат можно узнать не на следующий день, а через неделю?
    
Там действует такая схема - когда ты приходишь к терапевту за направлением на анализы, как правило говорят что нет талонов, придите через неделю, через неделю приходишь, тебе дают направление с талоном, и говорят, что результат будет известен еще через неделю после сдачи анализов. Таким образом этот процесс затягивается как минимум на две, а то и три недели. Как вы считаете, это нормально?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 12 минут назад
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							прошу прощенья, описалась, не в 10, а 5 поликлинике, на ул. Зеленой								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Волнует вопрос о детской поликлинике на Театральной. Очереди к участковым педиатрам колоссальные, условия для ожидания приема безобразные. За много лет увидели лишь одно изменение - повесили на стену телевизор. Был случай, когда одна врач-участковый выгнала нас с ребенком из кабинета, когда заканчивалось время приема, не взирая на то, что мы сидели час в очереди. Большая благодарность другой участковой, которая сама уже собиралась уходить домой, но приняла нас прямо в регистратуре. По итогу - и пациенты, и врачи поставлены в сложные и неприятные условия! Займитесь уже серьезно всей этой системой!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Они бы рады, но их постоянно оптимизируют...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Ивановские летчики вернулись из Сирии к месту дислокации
				
33 минуты назад

				

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сегодня, 12:11

				

				На проспекте Ленина в Иванове хотят сделать сад камней 
									
								

					
	 А на одноименной площади – фонтан без чаши, бьющий прямо из-под земли - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Автомобилистам стало страшно ездить по улице Станкостроителей в Иванове
				
сегодня, 11:10

				

				Автомобилистам стало страшно ездить по улице Станкостроителей в Иванове 
									
								

					
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	       		Двое детей 8 и 10 лет попали под колеса машин в Иванове
				
сегодня, 09:54

				

				Двое детей 8 и 10 лет попали под колеса машин в Иванове 
								

					
	 Мальчики получили переломы ног
				

				

	    			
    
	    				
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