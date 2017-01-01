Руководитель облздрава Артур Фокин ответит на ваши вопросы

ВИДЕОанонс программы «Есть мнение», в которой речь пойдет о состоянии ивановского здравоохранения сегодня





Ивановское здравоохранение сегодня. Какие реформы необходимы, чтобы принципиально изменить уровень доверия к отрасли? Как этого достичь? Через дополнительное финансирование и изменение приоритетов, а может быть, принципиально иным управлением? В чем именно вы видите узкие места, главные причины вашего недовольства и где улучшения заметны более всего?

Это – темы для большого разговора с новым руководителем департамента здравоохранения Артуром Фокиным. Смотрите в понедельник на телеканале «БАРС» в программе «Есть мнение» в 18:30, но выражайте свою точку зрения и задавайте свои вопросы прямо сейчас – их можно оставлять в комментариях под этим анонсом.

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