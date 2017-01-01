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В Иванове парочка украла из гипермаркета четыре тележки для покупок
Похищенное злоумышленники собирались сдать в пункт приема черного лома
В Иванове полиция проводит проверку по факту кражи с территории торговой точки. На маршруте патрулирования сотрудники ППС обратили внимание на подозрительную парочку, передвигавшую тележки для покупок. Полицейские задержали 34-летнего мужчину и 35-летнюю женщину и вызвали следственно-оперативную группу.
Из обстоятельств произошедшего стало известно, что эти тележки были похищены с территории гипермаркета "Лента" на улице Карла Маркса. Сотрудники полиции опросили директора данного магазина и проверили записи с камер видеонаблюдения. Было установлено, что подозреваемые – сожители, ранее оба привлекались к уголовной ответственности за кражу и побои. Со слов задержанных, похищенное они собирались сдать в пункт приема черного лома. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (1)
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- РЕМАРКа13 минут назадДавно уже эти пункты приема пора закрыть.Они же знают,что покупают ворованное:крышки люков,ограды могил,печи буржуйки из садовых домиков, тележки из магазинов. Сажать надо организаторов пунктов приема лома.Некуда будет сдавать и воровать тогда будет незачем.
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