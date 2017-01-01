Опасно наклоненные фонарные столбы на улице Станкостроителей снесут

И уже сегодня – ФОТО, ВИДЕО





Как мы сообщали ранее, ивановские автомобилисты признаются, что им нынче страшно ездить по улице Станкостроителей. В начале ноября там, у поворота на мусоросортировочный завод, на двигавшийся легковой автомобиль рухнул столб. Фонарная мачта упала на багажник, разбив заднее стекло машины. К счастью, тогда никто не пострадал. Вероятной причиной обрушения стала ветхость конструкции. Сейчас может рухнуть и второй, соседний столб, который уже опасно наклонен.

В мэрии нам сообщили, что данные фонарные столбы находятся на балансе не администрации города, а организации «ИвТБС». Именно она и несет за них ответственность. Однако, чтобы сохранить безопасность автодвижения, администрация попросила эти ветхие столбы снести. Это планируется сделать уже сегодня.

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