В Шуе задержали пьяного мужчину, когда он пытался избавиться от заряженного револьвера

Оружие шуянин нашел на берегу Тезы





В Шуе вынесен приговор в отношении 52-летнего местного жителя, признанного виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпаса.

В начале мая 2016 года подсудимый нашел на берегу Тезы револьвер с патроном калибра 5,6 мм. Забрав оружие, мужчина хранил его в своем сарае. Приблизительно через год, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шуянин решил погулять с заряженным револьвером по городу. Спрятал оружие за пояс, прикрыл курткой и отправился на улицу. Увидев там сотрудников полиции, мужчина попытался выбросить револьвер, однако при этом правоохранителями был замечен и задержан.

В итоге суд назначил жителю Шуи наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

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