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Новости

37 минут назад

В Кинешме усилили работу по отлову бродячих собак

В связи с этим администрация райцентра обращается к горожанам с просьбой


Как мы сообщали ранее, в Кинешме участились случаи нападения собак на людей. В связи с этим городская администрация усилила плановую работу по отлову безнадзорных животных и, обращаясь к горожанам, просит держать домашних питомцев на привязи и выгуливать только на поводке.

«В целях недопущения нападения бродячих животных на людей при управлении городского хозяйства работает специальная служба, которая на постоянной основе, а также по заявлению граждан проводит мероприятия по отлову представляющих угрозу животных. Однако это не всегда возможно. Если на собаку надет ошейник, то специалист УГХ не имеет права применять какие-либо меры воздействия, так как она является объектом частной собственности», - говорится в сообщении кинешемской мэрии.

В случае возникновения ситуации, представляющей опасность жизни и здоровью, а также о местах дислокации бродячих собак можно обратится с письменной заявкой в управление городского хозяйства или сообщить по телефону 5-80-00. В экстренной ситуации можно позвонить по телефону 02.



ключевые слова: животные бродячие собаки отлов
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									urinanata								
							
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  • 31 минуту назад
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										+1
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							Когда в Иваново будем отлавливать? Страшно по улице ходить.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали37								
							
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  • 3 минуты назад
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							Особенно на меланжевом периодически появляется стая из 10 собак. И постоянно кидаются на людей								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									urinanata								
							
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  • 1 минуту назад
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										0
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							Да их в любом районе города хватает.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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