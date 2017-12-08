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08.12.2017 11:59В Ивановской области на детей около школы напала собака
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В Кинешме усилили работу по отлову бродячих собак
В связи с этим администрация райцентра обращается к горожанам с просьбой
Как мы сообщали ранее, в Кинешме участились случаи нападения собак на людей. В связи с этим городская администрация усилила плановую работу по отлову безнадзорных животных и, обращаясь к горожанам, просит держать домашних питомцев на привязи и выгуливать только на поводке.
«В целях недопущения нападения бродячих животных на людей при управлении городского хозяйства работает специальная служба, которая на постоянной основе, а также по заявлению граждан проводит мероприятия по отлову представляющих угрозу животных. Однако это не всегда возможно. Если на собаку надет ошейник, то специалист УГХ не имеет права применять какие-либо меры воздействия, так как она является объектом частной собственности», - говорится в сообщении кинешемской мэрии.
В случае возникновения ситуации, представляющей опасность жизни и здоровью, а также о местах дислокации бродячих собак можно обратится с письменной заявкой в управление городского хозяйства или сообщить по телефону 5-80-00. В экстренной ситуации можно позвонить по телефону 02.
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Комментарии (3)
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- urinanata31 минуту назадКогда в Иваново будем отлавливать? Страшно по улице ходить.
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- Натали373 минуты назадОсобенно на меланжевом периодически появляется стая из 10 собак. И постоянно кидаются на людей
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- urinanata1 минуту назадДа их в любом районе города хватает.
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