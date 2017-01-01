Осужденный кохомской колонии сделал себе татуировки с нацисткой символикой

За пропаганду и публичное демонстрирование запрещенной атрибутики мужчина привлечен к административной ответственности





35-летний осужденный, отбывающий наказание в колонии строгого режима города Кохмы Ивановской области, нанес себе запрещенные российским законодательством татуировки, содержащие нацистскую атрибутику и символику. И не стесняясь, их демонстрировал.

В результате мужчина был привлечен к административной ответственности и оштрафован, сообщает Ивановская прокуратура по надзору за соблюдением законности в ИУ.

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