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сегодня, 13:30
Осужденный кохомской колонии сделал себе татуировки с нацисткой символикой
За пропаганду и публичное демонстрирование запрещенной атрибутики мужчина привлечен к административной ответственности
35-летний осужденный, отбывающий наказание в колонии строгого режима города Кохмы Ивановской области, нанес себе запрещенные российским законодательством татуировки, содержащие нацистскую атрибутику и символику. И не стесняясь, их демонстрировал.
В результате мужчина был привлечен к административной ответственности и оштрафован, сообщает Ивановская прокуратура по надзору за соблюдением законности в ИУ.
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