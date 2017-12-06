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06.12.2017 14:39На проспекте Строителей в Иванове загорелась детская коляска
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Новости
2 минуты назад
В Иванове участились поджоги детских колясок в подъездах
Очередной подобный случай произошел на улице Шубиных
В областном центре в последнее время наблюдается какая-то волна поджогов в подъездах домов детских колясок. 6 декабря такой пожар был на проспекте Строителей, сегодня – на улице Шубиных в доме №6. Коляска загорелась около половины 8 утра.
Официально в ГУ МЧС по Ивановской области не говорят, что это были поджоги. Однако именно это – наиболее вероятная причина возгораний.
Во время сегодняшнего возгорания коляски в подъезде дома, куда на всякий пожарный выезжали 18 человек и 6 единиц техники, никто не пострадал.
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