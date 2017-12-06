В Иванове участились поджоги детских колясок в подъездах

Очередной подобный случай произошел на улице Шубиных





В областном центре в последнее время наблюдается какая-то волна поджогов в подъездах домов детских колясок. 6 декабря такой пожар был на проспекте Строителей, сегодня – на улице Шубиных в доме №6. Коляска загорелась около половины 8 утра.

Официально в ГУ МЧС по Ивановской области не говорят, что это были поджоги. Однако именно это – наиболее вероятная причина возгораний.

Во время сегодняшнего возгорания коляски в подъезде дома, куда на всякий пожарный выезжали 18 человек и 6 единиц техники, никто не пострадал.

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