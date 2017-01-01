Жительница Ивановской области убила знакомого и сожгла его труп

Другому своему приятелю она воткнула вилку в скулу





Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы Юрьевца. Она обвиняется в убийстве 54-летнего мужчины, в причинении еще одному человеку легкого вреда здоровью и поджоге, повлекшим значительный ущерб.

В апреле текущего года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанесла 56-летнему знакомому удар вилкой в скулу.

В тот же день женщина отправилась распивать спиртное к другому своему знакомому. Во время застолья между собутыльниками вспыхнула ссора, и мужчина ударил гостью по лицу. В ответ та схватила нож и нанесла им обидчику несколько ударов в грудь, после чего ушла из дома. Но почти сразу вернулась, чтобы этим же ножом добить раненого.

Второй раз женщина вернулась в дом потерпевшего на следующую ночь. Она решила скрыть следы преступления. Найдя в доме канистру с бензином. Она облила горючей жидкостью тело убитого и пол рядом с ним и подожгла. Затем с места преступления скрылась.

В ходе расследования свою вину женщина признала в полном объеме. На днях уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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