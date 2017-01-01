На проспекте Ленина в Иванове хотят сделать сад камней

А на одноименной площади – фонтан без чаши, бьющий прямо из-под земли - ФОТО





Сегодня в областном центре были представлены студенческие проекты, посвященные теме благоустройства общественных пространств. Экспозиция макетов размещена в холле 2-го этажа городской администрации.

Авторы оригинальных проектов - студенты-архитекторы, обучающиеся в ИвГПУ на втором курсе. По предложению мэрии для проектирования и создания новых концепций благоустройства были выбраны площадь Ленина и Шереметевский проспект. Как рассказал старший преподаватель кафедры архитектуры ИвГПУ Александр Огурцов, студенты очень серьезно отнеслись к поставленной задаче переосмыслить и предложить новый взгляд на известные городские ландшафты. «Проекты выполнены не только в традиционном неоклассическом стиле, но есть и модерн, и хай-тек, и даже «сад камней» предлагают на проспекте Ленина. Студенты постарались сохранить колористику города. Это свежий взгляд молодежи на наш город, причем что-то из этого действительно можно реализовать, и это будет актуально», - представил студенческие работы Александр Огурцов.

Преподаватель пояснил, что некоторые проекты вписывались в сложившуюся архитектурную среду, а другие, наоборот - работают на контрасте. Ребята предлагают лаунж-зоны в центре города, где можно посидеть, отдохнуть, погулять, насладиться видом. На площади Ленина предлагается сделать фонтан без традиционной чаши, бьющий прямо из-под земли, с интересной подсветкой. Современное искусство может быть представлено, по задумке студентов, скульптурными группами, малыми архитектурными формами.

При этом молодые архитекторы далеки от чистых фантазий - они учли при разработке своих проектов текущую финансовую ситуацию, доступные в нашем городе строительные материалы, которые можно использовать, и возможные сроки реализации - ближайшие два года.

«Лучшие из этих работ будут рассматриваться с целью воплощения в жизнь в рамках действующего проекта «Формирование комфортной городской среды», - сообщили в ивановской мэрии.



Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



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