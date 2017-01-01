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Новости

58 минут назад

На проспекте Ленина в Иванове хотят сделать сад камней

А на одноименной площади – фонтан без чаши, бьющий прямо из-под земли - ФОТО


Сегодня в областном центре были представлены студенческие проекты, посвященные теме благоустройства общественных пространств. Экспозиция макетов размещена в холле 2-го этажа городской администрации.

Авторы оригинальных проектов - студенты-архитекторы, обучающиеся в ИвГПУ на втором курсе. По предложению мэрии для проектирования и создания новых концепций благоустройства были выбраны площадь Ленина и Шереметевский проспект. Как рассказал старший преподаватель кафедры архитектуры ИвГПУ Александр Огурцов, студенты очень серьезно отнеслись к поставленной задаче переосмыслить и предложить новый взгляд на известные городские ландшафты. «Проекты выполнены не только в традиционном неоклассическом стиле, но есть и модерн, и хай-тек, и даже «сад камней» предлагают на проспекте Ленина. Студенты постарались сохранить колористику города. Это свежий взгляд молодежи на наш город, причем что-то из этого действительно можно реализовать, и это будет актуально», - представил студенческие работы Александр Огурцов.

Преподаватель пояснил, что некоторые проекты вписывались в сложившуюся архитектурную среду, а другие, наоборот - работают на контрасте. Ребята предлагают лаунж-зоны в центре города, где можно посидеть, отдохнуть, погулять, насладиться видом. На площади Ленина предлагается сделать фонтан без традиционной чаши, бьющий прямо из-под земли, с интересной подсветкой. Современное искусство может быть представлено, по задумке студентов, скульптурными группами, малыми архитектурными формами.

При этом молодые архитекторы далеки от чистых фантазий - они учли при разработке своих проектов текущую финансовую ситуацию, доступные в нашем городе строительные материалы, которые можно использовать, и возможные сроки реализации - ближайшие два года.

«Лучшие из этих работ будут рассматриваться с целью воплощения в жизнь в рамках действующего проекта «Формирование комфортной городской среды», - сообщили в ивановской мэрии.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: благоустройство проекты
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									_¯\(ツ)/¯_								
							
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  • 42 минуты назад
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										-1
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							Вы тут всё о глупостях, а меж тем мы в Сирии всех победили и уходим, отдав шиитам и сунитам очередной интернациональный долг и наш бессменный Вождь сам лично прилетел туда поздравиться.
    
А барсики об этом молчат и делают вид, что ничего не произошло, всё про ёлку да камушки какие-то...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 17 минут назад
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										0
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							Уряяяяяя!! :) Пойду в процедурную спирта попрошу обмыть день победы надо с дядей! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Труженник тыла								
							
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  • 31 минуту назад
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										+1
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							И Пазики с Богданами убрать - тоже необходимый пункт благоустройства. Новые троллейбусы и большие удобные автобусы - вот транспорт будущего в Иванове.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 16 минут назад
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										-1
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							Размечтался. :) А коммунизм тебе не построить, тунеядец? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 12 минут назад
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							Ну так купи и работай, кто же тебе не даёт-то? :) У нас монополии на пассажирские перевозки нетути, всё в твоих руках. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Труженник тыла								
							
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  • 36 секунд назад
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							Вот оттого и ездит по дорогам всякая шушера вместо нормального транспорта. А люди давятся в этих желтых курятниках.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ивановский Маг								
							
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  • 14 минут назад
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							Так то лучше бы дороги начали чистить, не только от снега, но и от грязи. И зимой и летом								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 13 минут назад
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							Лучше поставить клетку и периодически привозить туда осужденных чиновников. От туристов отбоя не будет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		На проспекте Ленина в Иванове хотят сделать сад камней
				
58 минут назад

				

				На проспекте Ленина в Иванове хотят сделать сад камней 
									
								

					
	 А на одноименной площади – фонтан без чаши, бьющий прямо из-под земли - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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