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сегодня, 11:58

В Ивановской области рецидивист в поисках денег на спиртное покалечил 77-летнего пенсионера

Суд приговорил разбойника к 9 годам колонии строгого режима


Преступление было совершено в марте 2017 года в селе Новоселка Гаврилово-Посадского района. Ранее неоднократно судимый местный житель распивал спиртное в квартире своих знакомых. Когда алкоголь закончился, мужчина отправился на поиски денег, чтобы купить новую порцию.

Взяв металлический уголок, злоумышленник пришел в дом, где проживала пожилая супружеская пара. Проникнув в жилище, рецидивист стал требовать от 77-летнего хозяина деньги, а получив отказ, набросился на старика и стал избивать его уголком. В результате пенсионер получил множественные травмы головы и переломы ребер.

На днях состоялся суд, который признал мужчину виновным в разбое и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: разбой суд приговор
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									dmitriy								
							
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  • сегодня, 12:08
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										+1
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							Таким как он не в тюрьму надо, а попросту изолировать навсегда от общества, то бишь посадить на электрический стул. Проку от него в этой жизни все равно не будет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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