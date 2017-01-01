В Ивановской области рецидивист в поисках денег на спиртное покалечил 77-летнего пенсионера

Суд приговорил разбойника к 9 годам колонии строгого режима





Преступление было совершено в марте 2017 года в селе Новоселка Гаврилово-Посадского района. Ранее неоднократно судимый местный житель распивал спиртное в квартире своих знакомых. Когда алкоголь закончился, мужчина отправился на поиски денег, чтобы купить новую порцию.

Взяв металлический уголок, злоумышленник пришел в дом, где проживала пожилая супружеская пара. Проникнув в жилище, рецидивист стал требовать от 77-летнего хозяина деньги, а получив отказ, набросился на старика и стал избивать его уголком. В результате пенсионер получил множественные травмы головы и переломы ребер.

На днях состоялся суд, который признал мужчину виновным в разбое и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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