Новости
В Ивановской области рецидивист в поисках денег на спиртное покалечил 77-летнего пенсионера
Суд приговорил разбойника к 9 годам колонии строгого режима
Преступление было совершено в марте 2017 года в селе Новоселка Гаврилово-Посадского района. Ранее неоднократно судимый местный житель распивал спиртное в квартире своих знакомых. Когда алкоголь закончился, мужчина отправился на поиски денег, чтобы купить новую порцию.
Взяв металлический уголок, злоумышленник пришел в дом, где проживала пожилая супружеская пара. Проникнув в жилище, рецидивист стал требовать от 77-летнего хозяина деньги, а получив отказ, набросился на старика и стал избивать его уголком. В результате пенсионер получил множественные травмы головы и переломы ребер.
На днях состоялся суд, который признал мужчину виновным в разбое и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 252
- 1
Комментарии (1)
-
- dmitriyсегодня, 12:08Таким как он не в тюрьму надо, а попросту изолировать навсегда от общества, то бишь посадить на электрический стул. Проку от него в этой жизни все равно не будет.
Новость дня
-
(1)
- 973
-
(0)
- 1475
-
(1)
- 1599