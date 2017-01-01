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сегодня, 11:44
В Иванове пройдет межрегиональный турнир по вольной борьбе
Соревнования проводятся среди юношей и девушек
16 декабря в ивановском спорткомплексе «Спартак» пройдет новогодний Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек. В соревнованиях участвуют команды городов: Иваново, Кострома, Судиславль, Кинешма, Орехово-Зуево, Раменское, Егорьевск, Мытищи, Арзамас, Домодедово, Ярославль, Тверь, Москва, а также Владимирской и Московской областей. Начало турнира – в 11:00. Главный судья соревнований – Константин Петраков, судья всероссийской категории.
ключевые слова: спорт вольная борьба турнир
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