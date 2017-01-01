В Ивановской области на Волге задержали браконьера с 70-метровой сетью

По факту незаконной добычи биоресурсов возбуждено уголовное дело





В акватории Волги неподалеку от поселка Каменка Вичугского района сотрудники транспортной полиции обнаружили и задержали 45-летнего браконьера. Мужчина занимался добычей рыбы при помощи 70-метровой лесковой сети. Незаконный улов составил 11 экземпляров рыб разных пород. По данному факту возбуждено уголовное дело. Браконьеру грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

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