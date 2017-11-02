Автомобилистам стало страшно ездить по улице Станкостроителей в Иванове

Водители боятся опасно наклоненных столбов – ФОТО, ВИДЕО





В начале ноября на улице Станкостроителей областного центра у поворота на мусоросортировочный завод на двигавшийся легковой автомобиль рухнул столб. Фонарная мачта упала на багажник, разбив заднее стекло машины. К счастью, тогда никто не пострадал. Вероятной причиной обрушения стала ветхость конструкции.

Однако опасность для автомобилистов и пешеходов сохраняется. «Теперь, - пишут наши читатели, - то же самое, то есть рухнуть, собирается сделать соседний столб. Очень страшно добираться на работу, поскольку столб наклоняется все больше и готов упасть в любой момент».

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