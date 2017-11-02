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02.11.2017 11:35В Иванове на двигавшийся автомобиль рухнул фонарный столб
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Новости
28 минут назад
Автомобилистам стало страшно ездить по улице Станкостроителей в Иванове
Водители боятся опасно наклоненных столбов – ФОТО, ВИДЕО
В начале ноября на улице Станкостроителей областного центра у поворота на мусоросортировочный завод на двигавшийся легковой автомобиль рухнул столб. Фонарная мачта упала на багажник, разбив заднее стекло машины. К счастью, тогда никто не пострадал. Вероятной причиной обрушения стала ветхость конструкции.
Однако опасность для автомобилистов и пешеходов сохраняется. «Теперь, - пишут наши читатели, - то же самое, то есть рухнуть, собирается сделать соседний столб. Очень страшно добираться на работу, поскольку столб наклоняется все больше и готов упасть в любой момент».
ключевые слова: столб автомобиль
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Комментарии (1)
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- хех1 минуту назадНе страдая топографическим критинизмом могу смело заявить, что фото и видео сделаны на улице 13-ой Березниковской. Причём тут Станкостроителей понять не могу.