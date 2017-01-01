Станислав Воскресенский подписал законы о бюджете и льготах по налогу на движимое имущество





Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский подписал закон «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и поправки в закон «О налоге на имущество организаций». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, общий объем доходов областного бюджета в 2018 году составил 37,49 млрд рублей, расходов - 37,34 млрд рублей, профицит - 153 млн рублей. Наибольшую часть расходов областной казны составляют затраты на социальную политику.

«Приоритетами в расходовании средств станут выполнение Указов Президента России Владимира Путина, исполнение социальных обязательств перед гражданами, повышение качества здравоохранения, образования», - подчеркнул врио губернатора. На доведение средней заработной платы отдельных категорий работников образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры до уровня средней по региону, а для врачей – вдвое выше – предусмотрено порядка 1 млрд рублей. Дополнительно более 300 млн рублей получит здравоохранение на повышение качества и доступности медпомощи, в том числе на оснащение высокотехнологичным оборудованием. Фельдшерско-акушерские пункты и отделения врачей общей практики получат комплекты аппаратуры для проведения физиопроцедур. Увеличивается финансирование лекарственного обеспечения граждан. В полтора раза возрастет поддержка сельского хозяйства, малого бизнеса в той части, которая идет в муниципалитеты.

Увеличено почти на четверть финансирование госпрограммы «Развитие образования», в том числе в четыре раза возрос норматив финансирования материальных затрат в школах, которые в первоочередном порядке будут направлены на обеспечение бесплатными учебниками. На обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства региона предусмотрено 1,67 млрд рублей. Почти 4,3 млрд рублей, будут направлены в сферу экономики. Более 2,3 млрд рублей составит дорожный фонд Ивановской области. Существенные ассигнования, свыше 850 млн рублей, будут направлены на строительство объектов социальной инфраструктуры – ФОКа в Родниках, общеобразовательных школ в поселках Савино и Каминский, детских садов в Кинешме и Шуе. Значительные суммы в областном бюджете предусмотрены на предоставление финансовой поддержки муниципалитетам. Объем межбюджетных трансфертов составит в 2018 году 11,2 млрд рублей.

Подписанный главой региона закон о внесении изменений в ОЗ «О налоге на имущество организаций» освобождает бизнес от уплаты налога на движимое имущество. «Многие наши ивановские предприятия в сфере машиностроения, текстильной промышленности, сельхозпредприятия и другие заложили определенные инвестиционные программы. Мы должны вести себя порядочно и ответственно перед инвесторами, которые осуществляют модернизацию. Поэтому льготу на движимое имущество мы сохраним», - отметил глава региона на заседании правительства Ивановской области 15 ноября. Он поручил оперативно подготовить соответствующий законопроект и внести его в областную думу.

Закон, разработанный по инициативе врио губернатора, освобождает предприятия и организации Ивановской области от уплаты «налога на модернизацию» на 2018 год. Ивановская область стала одним из первых регионов РФ, где объявлено о сохранении льготы.

поделиться ссылкой:

