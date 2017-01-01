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сегодня, 10:29
В Кинешме ночью сгорели два автомобиля
Площадь пожара составила 15 квадратных метров
Пожар произошел в начале третьего ночи на улице Гагарина в Кинешме. У дома №26Б вспыхнули два автомобиля. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
ключевые слова: пожар автомобиль МЧС
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Комментарии (1)
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- ЙЯdЪ55 минут назадИнтересно было бы почитать статистику по сгоревшим авто с разбивкой по причинам. Я так думаю за год небольшой таксопарк спалили. И что примечательно - никаких комментариев от полиции. Не досуг?