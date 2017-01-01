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Новости

сегодня, 10:29

В Кинешме ночью сгорели два автомобиля

Площадь пожара составила 15 квадратных метров


Пожар произошел в начале третьего ночи на улице Гагарина в Кинешме. У дома №26Б вспыхнули два автомобиля. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.



ключевые слова: пожар автомобиль МЧС
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 55 минут назад
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							Интересно было бы почитать статистику по сгоревшим авто с разбивкой по причинам. Я так думаю за год небольшой таксопарк спалили. И что примечательно - никаких комментариев от полиции. Не досуг?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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