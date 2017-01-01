В Кинешме ночью сгорели два автомобиля

Площадь пожара составила 15 квадратных метров





Пожар произошел в начале третьего ночи на улице Гагарина в Кинешме. У дома №26Б вспыхнули два автомобиля. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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