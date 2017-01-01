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Новости

сегодня, 10:19

Сборная Ивановской области стала триумфатором Чемпионата и Первенства России по каратэ Кекусинкай

Завоевав 19 золотых, 13 серебряных и 21 бронзовую медаль - ФОТО


9-10 декабря в Казани проходили Чемпионат и Первенство России по каратэ Кекусинкай ИКО Тезука. В турнире приняли участие более 500 спортсменов из 27 регионов России, представляющие ведущие международные организации Кекусинкай каратэ: ИКО Тезука, ИКО Мацушима, ИКО Мацуи, ИФК, Шинкекушин. Соревнования проходили в трех дисциплинах: кумите, ката и ката группа.

Самой зрелищной и многочисленной командой, которая во всех дисциплинах выступила отлично, стала команда Ивановской области под руководством главного тренера и президента областной Федерации восточных единоборств Алексея Палкина.

Сборную региона представили 90 спортсменов из Кинешмы, Комсомольска, Родников и Иванова.

С триумфальным результатом команда вернулась домой, заняв 19 первых, 13 вторых и 21 третье места.



ключевые слова: спорт каратэ Чемпионат России Первенство России
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