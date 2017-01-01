В Ивановской области во время пожара погибли мужчина и женщина

Личности погибших устанавливаются





Трагедия произошла сегодня около 4 часов утра в Приволжске. Во 2-м Фурмановском переулке загорелся дом №11. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, при пожаре погибли два человека – мужчина и женщина. Их личности, как и причина возгорания, устанавливаются.

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