Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 10:09

В Ивановской области во время пожара погибли мужчина и женщина

Личности погибших устанавливаются


Трагедия произошла сегодня около 4 часов утра в Приволжске. Во 2-м Фурмановском переулке загорелся дом №11. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, при пожаре погибли два человека – мужчина и женщина. Их личности, как и причина возгорания, устанавливаются.



ключевые слова: пожар гибель МЧС
  • оцените новость:
  • (0)
  • 572
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации