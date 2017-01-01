Двое детей 8 и 10 лет попали под колеса машин в Иванове

Мальчики получили переломы ног





Сразу два ДТП с участием детей случились вчера в областном центре. Утром, около 07.45, на улице Танкиста Белоросова 33-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, совершая поворот, сбил 8-летнего мальчика, переходившего регулируемую зебру на зеленый сигнал светофора. С переломом колена ребенка доставили детское ортопедо-травматологическое отделение. На водителя составлен ряд административных протоколов, взята кровь на исследование.

Второй наезд на ребенка произошел около 5 часов вечера на улице Герасима Фейгина. Здесь под колеса машины - «ВАЗ-2114» - попал 10-летний мальчик. Правда, в этом случае школьник переходил дорогу вне «зебры». С переломом голени и ссадинами колена пострадавшего доставили в медучреждение. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

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