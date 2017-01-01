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ПОСЛУШАЙТЕ! Пока эта ёлка в предпраздничный час каждой иголкой «не радовает» нас
«Не радовает» нас – ВИДЕО
Лысую» ёлку в Киеве сегодня не обсуждает только ленивый. При транспортировке главная новогодняя - теперь уже потрепанная - «красавица» Украины серьезно пострадала. Большой фурой ей снесло 18 главных ветвей и около 70 мелких. То есть трети естественного убранства ель лишилась во время аварии еще по пути в столицу.
Кажется, одна из центральных ёлок Иванова - на площади Ленина - тоже попала в передрягу. Ее внешний вид вызвал шквал негативных комментариев в соцсетях. «Ваша ёлка похожа на туалетный ёршик!» «Драное и кривое чудовище!». А кто-то с сарказмом окрестил ее «шикарной, как и финансовое положение в городе».
О том, почему живая ель приехала на праздник уже в нетоварном виде – в комментарии Натальи Сергеевой.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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